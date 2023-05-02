Калашников Валериан Харлам­пиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалашников Валериан Харлам­пиевич

Калашников Валериан Харлам­пиевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Калашников
Имя
Валериан
Отчество
Харлам­пиевич
Дата исполнения приговора
27 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 168
Источник
Скан
Оригинальная запись
5347. КАЛАШНИКОВ ВАЛЕРИАН ХАРЛАМ­ПИЕВИЧ, 20 л., Верхоленск. у., Тутурск. в. Глав­суд Якутск. АССР. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 4 г. 1 п. 15 д. и пор. пр. 1 г. Приг. вступил в закон. силу 27 мая 924.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close