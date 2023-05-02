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Артемьев Антон Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Артемьев
Имя
Антон
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
23 август 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 154
Источник
Скан
Оригинальная запись
141. АРТЕМЬЕВ. АНТОН НИКОЛАЕВИЧ, 28 л. Гр. Каменск. у., Травянск. в., с. Грязнухи;—Л. С. 1 уч. Каменск. у. Кража, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 23 авг. 922.

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