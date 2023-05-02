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Чуваев Николай Кириллович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чуваев
Имя
Николай
Отчество
Кириллович
Дата исполнения приговора
31 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 243
Источник
Скан
Оригинальная запись
20501. ЧУВАЕВ, НИКОЛАЙ КИРИЛЛОВИЧ, 18 л. Гр. Наро-Фоминск. у., Петровск. в., д. Березок; — Н. С. Пресненск. р. 2 отд. г. Москвы. Взяточнич., лиш. св. 1 г., с. зач. 4 д. пр. з. Исп. 31 марта 920.

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