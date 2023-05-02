Васюкова Варвара Степанова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Васюкова
- Имя
- Варвара
- Отчество
- Степанова
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 60
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130741. ВАСЮКОВА, ВАРВАРА СТЕПАнова. К. Кириллов. у., Казанск. в., д. Б.-Рамени, 51 г.; — У. Чл. О. С. по Кириллов. у. 27 Мая 909, 12, 13 М. и 2 ч. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 26 Окт. 909.
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