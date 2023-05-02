Васюкова Варвара Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасюкова Варвара Степанова

Васюкова Варвара Степанова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Васюкова
Имя
Варвара
Отчество
Степанова
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 60
Источник
Скан
Оригинальная запись
130741. ВАСЮКОВА, ВАРВАРА СТЕПАнова. К. Кириллов. у., Казанск. в., д. Б.-Рамени, 51 г.; — У. Чл. О. С. по Кириллов. у. 27 Мая 909, 12, 13 М. и 2 ч. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 26 Окт. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close