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Батыров Гисен Батырович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Батыров
Имя
Гисен
Отчество
Батырович
Дата исполнения приговора
07 апрель 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 20
Источник
Скан
Оригинальная запись
543. БАТЫРОВ, ГИСЕН БАТЫРОВИЧ, 20 л. Гр. Калмыцк. части. Астраханск. г., в. № 1; — Н. С. Калмыц. части, Киргизск. степи. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 7 апр. 919.

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