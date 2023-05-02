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Горохова Ксения Пименовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горохова
Имя
Ксения
Отчество
Пименовна
Дата исполнения приговора
03 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 60
Источник
Скан
Оригинальная запись
23027. ГОРОХОВА, КСЕНИЯ ПИМЕНОВНА, 25 л. Гр. Дмитровск. у., Караваевск. в., с. Кутачи; — Н. С. при М. Ч. К. Спекуляц., пр. р. 6 м. Исп. 3 июля 920.

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