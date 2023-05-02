Голякова Феодосия Никифоровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Голякова
- Имя
- Феодосия
- Отчество
- Никифоровна
- Дата исполнения приговора
- 03 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 58
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 22967. ГОЛЯКОВА, ФЕОДОСИЯ НИКИФОРОВНА, 50 л. Гр. Ирбитск. у., Краснослободск. в.; — Н. С. 9 уч. Ирбитск. у. Самогон., лиш. св. 3 г. Исп. 3 дек. 920.
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