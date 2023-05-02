Бородинский Петр Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бородинский
- Имя
- Петр
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 20 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130268. БОРОДИНСКІЙ, ПЕТРЪ Дмитріевъ. Царан. в. и м. Скулянъ, Бѣлецк. у., 20 л.; — У. Чл. О. С. по Бѣлецк. у. 10 Авг. 909, 169, 2 п. 170 и 3 п. 1701 М., тюр. 8 м. Исп. 20 Сент. 909.
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