Васильев Тимофей Герасимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Васильев
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Герасимов
- Дата исполнения приговора
- 14 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 50
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45674. ВАСИЛЬЕВЪ, ТИМОФЕЙ ГЕРАСИмовъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Аккерман. у., в. и с. Кайрамчи, 24 л.; — Кишинев. О. С. (во 2 р.), 4 п. 134, 135 и 2 п. 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. Исп. 14 Іюня 905. | 902 41304 1647 У.
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