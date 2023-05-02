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Васильев Тимофей Герасимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Васильев
Имя
Тимофей
Отчество
Герасимов
Дата исполнения приговора
14 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 50
Источник
Скан
Оригинальная запись
45674. ВАСИЛЬЕВЪ, ТИМОФЕЙ ГЕРАСИмовъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Аккерман. у., в. и с. Кайрамчи, 24 л.; — Кишинев. О. С. (во 2 р.), 4 п. 134, 135 и 2 п. 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. Исп. 14 Іюня 905. | 902 41304 1647 У.

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