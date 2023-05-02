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Бычихин Всеволод Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бычихин
Имя
Всеволод
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
17 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 39
Источник
Скан
Оригинальная запись
1329. БЫЧИХИН ВСЕВОЛОД МАКСИМОВИЧ, 28 л., Велико-Устюжск. у., Усть-Алексеевск. в. Северо-Двинск. Губсуд. Ст. ст. 105, 116, лиш. св. 1 г. 11 м. 21 д. и пор. пр. 2 г. Исп. 17 авг. 923.

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