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Павлова Марфа Павловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Павлова
Имя
Марфа
Отчество
Павловна
Дата исполнения приговора
06 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 209
Источник
Скан
Оригинальная запись
7377. ПАВЛОВА, МАРФА ПАВЛОВНА, 44 л., Ядринск. у., Шуматовск. в., д. Кумяк-Касав Чувашск. Облсуд. Ст. 144, лиш. св. 2 г. Исп. 6 сент. 923.

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