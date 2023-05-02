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Акишин Петр Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Акишин
Имя
Петр
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 6
Источник
Скан
Оригинальная запись
103. АКИШИН, ПЕТР ФЕДОРОВИЧ, 43 л. Гр. Сольвычегодск. у., 2 Семеновск. в., д. Туткеминской; — Н. С. 7 уч. Сольвычегодск. у. Неплат. налог., лиш. св. 5 л. условно, от нак. освоб. по упл. налог.

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