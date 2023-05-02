Акишин Петр Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Акишин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 6
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 103. АКИШИН, ПЕТР ФЕДОРОВИЧ, 43 л. Гр. Сольвычегодск. у., 2 Семеновск. в., д. Туткеминской; — Н. С. 7 уч. Сольвычегодск. у. Неплат. налог., лиш. св. 5 л. условно, от нак. освоб. по упл. налог.
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