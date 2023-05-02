Литвинова Евдокия Яколева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Литвинова
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Яколева
- Дата исполнения приговора
- 28 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 429
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12056. ЛИТВИНОВА, ЕВДОКІЯ яколева. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Шадринск;, 32 л.; — Екатерннбургск. О. С.,, 133, 13, 1 ч. 1647 п 2 ч. 1655 У., по отбыт. нак. по приг. сего С. огъ 27 Нояб. 906 г., тюр. 2½ г. Исп. 28 Окт. 908. 90555369 1655У. |9928197170М. 90314508 1655У. |9863494169М.
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