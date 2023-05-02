Почтовой Григорий Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Почтовой
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- __ март 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 97
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3338. ПОЧТОВОЙ, ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ, 25 Л. Гр. Ишимск. у., Каменск. в., с. Орловского. Кража, лиш. св. и лиш. пр. 5 л. Срок Исп. не указ., осужд. в марте 922.
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