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Каширин Александр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Каширин
Имя
Александр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
05 март 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 96
Источник
Скан
Оригинальная запись
3041. КАШИРИН, АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 18 л. Гр. г. Рязани, рд. в г. Москве; — Кража со взлом., лиш. св. 1 г. Исп. 5 марта 919.

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