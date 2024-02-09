Малашенко Федор Панфилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Малашенко
- Имя
- Федор
- Отчество
- Панфилов
- Дата исполнения приговора
- 20 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 10: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 163
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 113006. МАЛАШЕНКО, ФЕДОРЪ ПАНфиловъ (онъ же Перфирьевъ), 25 л. К. изъ сс. Иркутск. г., рд. Мглинск. у., Котляковск. в., д. Коростелева; — Владикавказ. О. С., 23 Мая 911, 152 и 1 ч. 313 У. и У. о сс., по сов. съ 2-мя приг. сего С. отъ 4 Нояб. 910 г. (270 У., зав. раб. 2 г.) и отъ 20 Мая 911 г. (309 У., арест. отд. 1½ г.), один. заключ. 20 дн. и каторж. раб. 3 г. Исп. 20 Іюля 911. | 907 г. Кавказск. Воен. С. къ ссылкѣ на посел. | 906 89292 977 У. | 903 71545 170 М. | 905 48532 1484 У.
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