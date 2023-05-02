Иванова Елена Осиповна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванова
- Имя
- Елена
- Отчество
- Осиповна
- Дата исполнения приговора
- 19 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 86
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3258. Иванова Елена Осиповна, 40 л., Кингисеппск. у., Сойкинск. в., д. Ловколово. Н. С. 1 уч. Кингисеппск. у. Ст. 140, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 19/І—26.
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