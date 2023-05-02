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Ефремов Павел Ефремов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ефремов
Имя
Павел
Отчество
Ефремов
Дата исполнения приговора
04 ноябрь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 87
Источник
Скан
Оригинальная запись
3610. Ефремов Павел Ефремов., 40 л., Порховск. у., Городовицк. в., д. Городовик. Ленинградск. Окр. С. Ст. 136, л. с. 10 л., п. п. 5 л. 4 нояб. 927.

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