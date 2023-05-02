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Бадашкин Василий Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бадашкин
Имя
Василий
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
__ сентябрь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
526. БАДАШКИН, ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ, 24 л. Гр. Клинск. у., Соболевск. в., д. Голиково;—Р. В. Т. Октябрьск. ж. д. Хищение, лиш. св. 3 г. Исп. в сентябре 921.

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