Малышева Ульяна Фомина
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Малышева
- Имя
- Ульяна
- Отчество
- Фомина
- Дата исполнения приговора
- 04 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 246
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 135736. МАЛЫШЕВА, УЛЬЯНА ФОМИНА. К. Кинешемск. у., Илыинск. в., с. Деготницы, 69 л., рд. т. же. у. и в., въ ус. Зорькиной; — Г. С. г. Кинешмы 4 Авг. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 4 Авг. 909. 908 109353 169 М.
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