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Малышева Ульяна Фомина

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Малышева
Имя
Ульяна
Отчество
Фомина
Дата исполнения приговора
04 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
135736. МАЛЫШЕВА, УЛЬЯНА ФОМИНА. К. Кинешемск. у., Илыинск. в., с. Деготницы, 69 л., рд. т. же. у. и в., въ ус. Зорькиной; — Г. С. г. Кинешмы 4 Авг. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 4 Авг. 909. 908 109353 169 М.

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