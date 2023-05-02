Войтович Александр Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Войтович
- Имя
- Александр
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 14 январь 1885
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 102
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18634. ВОЙТОВИЧЪ, Александръ Антоновъ. Кр. (хлѣбопаш.), 21 л.; род. Томашов. у., въ д. Пересна, жилъ того же у., въ пос. Тышовцы; приг. М. С. г. Томашова, по 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на 8 м. Исп. 14 Янв. 1885 г.
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