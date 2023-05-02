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Климов Степан Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Климов
Имя
Степан
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 176
Источник
Скан
Оригинальная запись
133850. КЛИМОВЪ, СТЕПАНЪ ПЕТРОВЪ (онъ же Климюкъ). К. Винницк. у., Острожецк. в., с. Большого-Острожка, 23 л., рд. т. же у. и в., въ с. Кинтенкѣ; — Винницк. О. С. 15 Сент. 909, 1449 У., каторж. раб. 18 л. Исп. 7 Окт. 909.

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