Климов Степан Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Климов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 176
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 133850. КЛИМОВЪ, СТЕПАНЪ ПЕТРОВЪ (онъ же Климюкъ). К. Винницк. у., Острожецк. в., с. Большого-Острожка, 23 л., рд. т. же у. и в., въ с. Кинтенкѣ; — Винницк. О. С. 15 Сент. 909, 1449 У., каторж. раб. 18 л. Исп. 7 Окт. 909.
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