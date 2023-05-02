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Дударев Корней Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дударев
Имя
Корней
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
20 июнь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 72
Источник
Скан
Оригинальная запись
64598. ДУДАРЕВЪ, КОРНЕЙ Дмитріевъ (онъ же Губановъ). К. Гомельск. у., Носовичск. в., сл. Жгунской Буды, 25 л.; — Могилев. О. С., 4 п. 134, 135 и 1643 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 20 Іюня 907. | 906 54794 169 М. | 904 32120 172 М.

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