Евланов Константин Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Евланов
- Имя
- Константин
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 18 апрель 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1233. ЕВЛАНОВ, КОНСТАНТИН СТЕПАНОВИЧ, 18 л. Гр. Зарайск. у., Григорьевск. в., с. Каллчипского;—Р. В. Т. Т. Самаро-Златоустовск. ж. д. Хищение, лиш. св. 5 л. Исп. 18 апр. 922.
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