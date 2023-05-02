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Четвертаков Михаил Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Четвертаков
Имя
Михаил
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
05 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 400
Источник
Скан
Оригинальная запись
15311. Четвертаков Михаил Степанович, 47 л., Тамбовск. г., б. Шацк. у., Казачьей в. и с. Н. С. 2 р. г. Козлова. Ст. 140 6, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 5/ІІІ—26.

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