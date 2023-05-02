Шустова Степанида Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шустова
- Имя
- Степанида
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 20 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 370
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12284. ШУСТОВА, СТЕПАНИДА ВАСИЛЬЕВНА. Гр. Вятск. у., Чепецк. в., д. Сеногной; — Н. С. 2 уч. г. Вятки. Кража, лиш. св. 8 м., по амн. нак. сокр. до 4 м. Исп. 20 июня 920.
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