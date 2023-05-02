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Брюханский Андрей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Брюханский
Имя
Андрей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
06 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 23
Источник
Скан
Оригинальная запись
859. Брюханский Андрей Иванович, 31 г. Черниговск. г., Остерск. у. Н. С. 2 уч. Семипалатинск. Суд. Окр. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 6/ІІ—26.

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