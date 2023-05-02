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Пиландер Адольф Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пиландер
Имя
Адольф
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
04 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 217
Источник
Скан
Оригинальная запись
7688. ПИЛАНДЕР АДОЛЬФ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 34 л., Рд. в Лифляндск. г., Валкск у., Анненск. в., д. Паперзе. Бывш. Петроградск. Губсуд. Ст. ст.105, 114 ч. 1, лиш. св. и пор. пр. 1 г. 6 м. Исп. 4 окт. 923.

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