Стоник Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Стоник
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 23 сентябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 619
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17398. стоникъ, иванъ Ивановъ. Мщ. г. Варшавы, 42 л,; — Варшав. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 23 Сент. 908. | 906 39468 1647 У. | 91 146231 1655 У. | 905 57819 1655 У. | 90 36911 271 У. | 900 107897 1655 У. | 90 36910 169 М. | 900 107896 1655 У. | 89 106381 271 У. | 98 99110 1655 У. | 87 72397 1647 У. | 96 99530 1655 У. | 86 57816 169 М. | 92 120034 1655 У.
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