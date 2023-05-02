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Корольков Яков Емельянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корольков
Имя
Яков
Отчество
Емельянович
Дата исполнения приговора
17 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 189
Источник
Скан
Оригинальная запись
6624. КОРОЛЬКОВ ЯКОВ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 45 л., Рыльск. у., Кореневск. в., д. Гавриловки, В. Т. Триб. Зап. окр., Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г., Исп. 17 марта 923.

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