Филиппов Александр Владимиров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Филиппов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Владимиров
- Дата исполнения приговора
- 14 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 425
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140538. ФИЛИППОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ Владиміровъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Ярославля, 39 л., рд. въ г. СПБ.; — З. Н. 1 уч. Пошехон. у., 177 М., тюр. 3 м. Исп. 14 Іюля 909. | 906 7851 1655 У. | 903 36684 1653 У. | 900 111079 1655 У. | 98 100652 1655 У. | 96 101403 1655 У. | 95 15263 169 М. | 94 68187 169 М.
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