Филиппов Александр Владимиров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилиппов Александр Владимиров

Филиппов Александр Владимиров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Филиппов
Имя
Александр
Отчество
Владимиров
Дата исполнения приговора
14 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 425
Источник
Скан
Оригинальная запись
140538. ФИЛИППОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ Владиміровъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Ярославля, 39 л., рд. въ г. СПБ.; — З. Н. 1 уч. Пошехон. у., 177 М., тюр. 3 м. Исп. 14 Іюля 909. | 906 7851 1655 У. | 903 36684 1653 У. | 900 111079 1655 У. | 98 100652 1655 У. | 96 101403 1655 У. | 95 15263 169 М. | 94 68187 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close