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Будко Иван Филонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Будко
Имя
Иван
Отчество
Филонов
Дата исполнения приговора
09 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 41
Источник
Скан
Оригинальная запись
45451. БУДКО, ИВАНЪ ФИЛОНОВЪ. К. Черкасск. у., Шелепухск. в., с. Кумеекъ, 22 л.; — Добав. М. С. Черкасск. окр., Кіевск. г., 169 и 170 М., тюр. 8 м. Исп. 9 Іюня 905.

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