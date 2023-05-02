Будко Иван Филонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Будко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Филонов
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 41
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45451. БУДКО, ИВАНЪ ФИЛОНОВЪ. К. Черкасск. у., Шелепухск. в., с. Кумеекъ, 22 л.; — Добав. М. С. Черкасск. окр., Кіевск. г., 169 и 170 М., тюр. 8 м. Исп. 9 Іюня 905.
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