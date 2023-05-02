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Николаев Александр Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Николаев
Имя
Александр
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
29 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 160
Источник
Скан
Оригинальная запись
5117. Николаев Александр Николаевич, 16 л. Гр. г. Солигалича;—Н. С. 6 отд. 1 Гор. р-на г. Петрограда. Грабеж, лиш. св. 1 г. Исп. 29 авг. 919.

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