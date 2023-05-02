Пехов-Трикман Александр Всеволодович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пехов-Трикман
- Имя
- Александр
- Отчество
- Всеволодович
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 276
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10201. Пехов-Трикман Александр Всеволодович, 25 л., Брянск. г., Бежицк. у., Дятьковск. в., с. Ивота. Н. С. Деж. кам. г. Брянска. Ст. ст. 16, 180 п. "б", лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 15 июня 926.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.