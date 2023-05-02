Ерошенок Ефим Игнатьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ерошенок
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Игнатьев
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 88
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46717. ЕРОШЕНОКЪ, ЕФИМЪ ИГНАТЬЕВЪ. К. Верхотур. у., в. и зав. Верхне-Салдинскаго, 18 л.; — Екатеринбург. О. С., 169 и 7 п. 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 10 Мая 905.
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