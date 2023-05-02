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Троценко Тимофей Моисеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Троценко
Имя
Тимофей
Отчество
Моисеев
Дата исполнения приговора
16 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 411
Источник
Скан
Оригинальная запись
140152. ТРОЦЕНКО, ТИМОФЕЙ МОИСЕЕВЪ. К. Таращанск. у., в. и с. Кашперовки, 18 л.; — М. С. 4 уч. Таращан. окр. 6 Іюня 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 16 Іюля 909.

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