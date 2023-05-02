Горохов Дмитрий Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горохов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 13 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 90
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37345. ГОРОХОВЪ, ДМИТРІЙ ВАСИЛЬевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Кинешем. у., Никитинск. в. и д., 30 л; — Казан. О. С., 152 и 1654 У., арест. отд. 4 г. Исп. 13 Янв. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 908 г. № 16721. | 906 17696 1655 У. | 901 59315 169 М. | 902 86260 1654 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.