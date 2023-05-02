Джерво Иван Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Джерво
- Имя
- Иван
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 24 ноябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 102
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32995. ДЖЕРВО, ИВАНЪ МАТВѢЕВЪ. К. Трокск. у., Езненск. в., д. Мишишекъ, 24 л.; — Вилен. О. С., 134, 135, 148, 152, 2 ч. 1655 и 1 ч. 1659 У., арест. отд. 4 г. Исп. 24 Нояб. 907. | 905 2387 1490 У., по совок. съ приг., напеч. въ 903 г. № 31497 и 902 г. № 52110. | 900 57390 169 М. | 98 13753 169 М.
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