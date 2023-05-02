Абдул-Даянов Байдагул
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абдул-Даянов
- Имя
- Байдагул
- Дата исполнения приговора
- 25 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 4
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100319. АБДУЛЪ-ДАЯНОВЪ, БАЙДАгулъ, 32 л. К. Шадрин. у., Кызылбаевск. в., д. Терсюка; — Екатеринбургск. О. С., 5 Мая 911, 152¹ и 1 ч. 1654¹ У., арест отд. 3½ г., съ зач. 5 м. предв. закл. Исп. 25 Іюня 911. | 29 Дек. 908 г. З. Н. 2 уч. Камышлов. у., за кражу лошади, тюр. 1 г. | 904 38857 170¹ М.
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