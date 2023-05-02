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Кащеев Акиндин Макарович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кащеев
Имя
Акиндин
Отчество
Макарович
Дата исполнения приговора
27 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 130
Источник
Скан
Оригинальная запись
4511. КАЩЕЕВ АКИНДИН МАКАРОВИЧ, 18 л., б. Тюменск. г., Ялуторовск. у., Саломатовск. в., д. Ильиной. Б. Тюменск. Губсуд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 27/ІІ—24. 

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