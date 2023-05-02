Кирсанов Николай Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кирсанов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 17 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 126
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4278. КИРСАНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 19 л., Воскресенск. у., Мамошинск. в., д. Ивайлова. Н. С. 1 уч. Воскресенск. у. Ст. 140, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 17/ѴІІ—23.
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