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Вавренюк Александр Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вавренюк
Имя
Александр
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
13 декабрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 55
Источник
Скан
Оригинальная запись
36334. ВАВРЕНЮКЪ, АЛЕКСАНДРЪ Александровъ, Лиш. ос. пр. изъ мщ. м. Дрогичина, Бѣльск. у., Гроднен. г., 20 л., рд. въ г. Бѣлостокѣ; — Виленск. С. П., 133, 140 и 3 ч. 309 У., по отб. наказ. по приг., напеч. въ 906 г. № 1248, каторж. раб. 4 г. Исп. 13 Дек. 908. | 906 1248 1630 и 1632 У.

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