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Осетров Сергей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Осетров
Имя
Сергей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
27 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 205
Источник
Скан
Оригинальная запись
7251. ОСЕТРОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, 23 л., г. Яранска. Северо-Двинск. Губсуд. Ст. 205в, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 27 апр. 923.

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