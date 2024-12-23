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Самойлов Иван

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Самойлов
Имя
Иван
Дата исполнения приговора
09 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 220
Источник
Скан
Оригинальная запись
35250. САМОЙЛОВЪ, ИВАНЪ. К. Старорусск. у., Городецк. в., д. Взглядовъ, 19 л.; — Новгород. О. С. (во 2 р.), 114, 134, 135, 140, 152 и 1647 У., 170¹ и 172 М. (кража и покуш.), тюр. 3 м. Исп. 9 Апр. 905. | 902 77227 172 М.

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