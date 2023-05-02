Копылова Параскева Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопылова Параскева Артемьевна

Копылова Параскева Артемьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Копылова
Имя
Параскева
Отчество
Артемьевна
Дата исполнения приговора
30 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 108
Источник
Скан
Оригинальная запись
16021. КОПЫЛОВА, ПАРАСКЕВА АРТЕМЬЕВНА, 31 г. Гр. Сольвычегодск. у., Белослудск. в., д. Васильевской; — Н. С. 5-уч. Сольвычегодск. у. Поджог, лиш. св. 10 л., по амн. нак. сокр. на ½. Исп. 30 янв. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close