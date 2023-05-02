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Руднев Иван Панкратьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Руднев
Имя
Иван
Отчество
Панкратьев
Дата исполнения приговора
26 март 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 296
Источник
Скан
Оригинальная запись
86915. РУДНЕВЪ, ИВАНЪ ПАНКРАТЬевъ, 48 л. Сс.-посел., Селенгинск. у., Кударинск. в., с. Дубинского, рд. Ливенск. у., въ в. и с. Векавечевѣ; — Читинск. О. С., 25 Янв. 911, 2 ч. 1634 и 1 ч. 1643 У. и У. о сс., времен. раб. на зав. 2 г. Исп. 26 Марта 911. | 906 81014 1632 У. | 902 16803 1642 У.

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