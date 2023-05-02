Галченко Егор Прокофьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Галченко
- Имя
- Егор
- Отчество
- Прокофьев
- Дата исполнения приговора
- 25 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 61
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45968. ГАЛЧЕНКО, ЕГОРЪ ПРОКОФЬЕВЪ. Мщ. г. Якутска, 30 л.; — М. С. 2 уч. Якутск. окр., 14, 169, 2 и 4 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 25 Апр. 905.
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