Таболов Габаци Бадиевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Таболов
- Имя
- Габаци
- Отчество
- Бадиевич
- Дата исполнения приговора
- 13 ноябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 258
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8921. ТАБОЛОВ ГАБАЦИ БАДИЕВИЧ, 33 л., Сев.-Осетинск. обл., Дигорск. окр. Н. С. 6 уч. Сев.-Осетинск. обл. Ст. 2 ч. 151, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 13/ХІ—26.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.