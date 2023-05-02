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Забелин Иван Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Забелин
Имя
Иван
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
06 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 135
Источник
Скан
Оригинальная запись
4726. ЗАБЕЛИН ИВАН СЕМЕНОВИЧ, 19 л., Тверск. г., Бежецк. у., Заручьевск. в., с. Сельцы. Н. С. 13 р. г. Твери. Ст. 81, лиш. св. г. Исп. 6 июня 923.

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