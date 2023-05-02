Забелин Иван Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Забелин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 06 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 135
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4726. ЗАБЕЛИН ИВАН СЕМЕНОВИЧ, 19 л., Тверск. г., Бежецк. у., Заручьевск. в., с. Сельцы. Н. С. 13 р. г. Твери. Ст. 81, лиш. св. г. Исп. 6 июня 923.
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