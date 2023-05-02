Яковлев Алексей Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Яковлев
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 485
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 142108. ЯКОВЛЕВЪ, АЛЕКСѢЙ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Чистопольск. у., Ново-Шешминск. в., д. Аверьяновки, 23 л.; — Казанск. О. С. 15 Мая 909, 134, 135 и 1 ч. 1484 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 24 Окт. 909.
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